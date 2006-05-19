Кличко мечтает в ноябре подраться с Рахманом

Чемпион IBF в тяжелом весе Владимир Кличко собирается провести свой следующий поединок в сентябре. По словам его тренера Эмануэля Стюарда на сегодняшний день ему предложены кандидатуры Келвина Брока, чемпиона WBO Сергея Ляховича и Джеймса Тоуни.



По мнению Стюарда, ни один из этих боксеров не сможет победить украинца, поэтому он посоветовал ему выбрать того, с кем будет легче всего заключить контракт, пишет передает from-ua.com.



После этого поединка главной их целью будет бой с чемпионом WBC в этом весе Хасимом Рахманом, который они хотят провести в ноябре.