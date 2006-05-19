НБА определила символические пятерки чемпионата

НБА опубликовала список трех символических пятерок ALL-NBA, сообщает « СпортОнлайн»
В первую пятерку вошли: Леброн Джеймс ("Кливленд"), Дирк Новицки ("Даллас"), Шакил О'Нил ("Майами"), Коби Брайант ("Лейкерс"), Стив Нэш ("Финикс").
Вторая пятерка: Элтон Брэнд ("Клипперс"), Тим Данкан ("Сан-Антонио"), Бен Уоллес ("Детройт"), Чонси Билаппс ("Сакраменто"), Дуэй Вэйд ("Майами").
Третья пятерка: Шон Мэрион ("Финикс"), Кармело Энтони ("Денвер"), Яо Мин ("Хьюстон"), Аллен Айверсон ("Филадельфия"), Джилберт Аренас ("Вашингтон").
Первое место по голосам занял Леброн Джеймс - 610, второе - Коби Брайант (597), третье - Дирк Новицки (584).