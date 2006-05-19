Формула-1: Алонсо выиграл Гран-при Испании

Стартовав с поула Фернандо Алонсо выиграл Гран-при Испании, одержав третью победу в этом сезоне и 11-ю в своей карьере, сообщает F1News.Ru

Судьба гонки решилась на первом отрезке, когда испанец смог создать комфортный отрыв от Михаэля Шумахера, который практически не изменился до финиша. Третьим финишировал Джанкарло Физикелла...



Фернандо Алонсо: "Этот уик-энд был непростым для команды, но сегодня мы смогли добиться максимума от машины и резины. На первом отрезке я атаковал изо всех сил, чтобы обезопасить себя от тактических находок Ferrari, наш план сработал и я смог выиграть гонку, одержав одну из самых важных побед в своей карьере. Я хочу поблагодарить команду, наших мотористов и шинников, в шести первых гонках мы добились почти 100%-го результата".