В Киеве построят «Олимпийский поселок» за 300 млн. евро

Сегодня, 19 мая, министр Украины по делам семи, молодежи и спорта Юрий Павленко представил концепцию строительства олимпийской базы ледовых видов спорта «Олимпийский поселок».



Компания «Укрсоцбудинвест» прошла отбор министерства на строительство олимпийской базы ледовых видов спорта. В частности, «Олимпийский поселок» вошел в число спортобъектов Украины, которые будут полностью реконструированы.



«Олимпийский поселок» будет включать крытую арену ледовых видов спорта, многофункциональный спорткомплекс, торгово-развлекательный центр и необходимую инфраструктуру. На его территории предусматривается строительство «Европейского молодежного центра» - исполнительного органа Совета Европы, отвечающего за молодежную политику. «Олимпийский поселок» будет возводится на участке площадью 17 га в Голосеевском районе Киева. Общая площадь комплекса – свыше 350 тысяч кв. м. Предварительная оценка строительства – 300 миллионов евро. Сдать объект планируют к 1 кварталу 2009 года. Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.