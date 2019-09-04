"В Динамо сейчас бардак" - источник

4 сентября 2019, 08:45

Киевское Динамо не может выиграть вторую игру в чемпионате, и попало под шквал критики, как болельщиков, так и многих экспертов.

Динамо сейчас пребывает в кризисе / Reuters

Вице-чемпион Украины киевское Динамо под руководством нового главного тренера Алексея Михайличенко не может выиграть вторую игру в чемпионате. Киевляне расписали мировые с донецким Олимпиком (1:1) и луганской Зарей (1:1), и опустились на пятое место в турнирной таблице, отставая от донецкого Шахтера на 10 очков. 

Главред пообщался с источником из клуба и узнал, какая сейчас атмосфера в команде.

"После неудач киевлян на внутренней и европейской арене, в клубе пошли на радикальные меры - ввели систему штрафов и убрали выходные, но игры у Динамо, как не было, так и нет. В психологическом плане команда подсела.  Я считаю, что категорически неправильно обвинять в неудачах молодых футболистов. Они бьются, стараются, но вот более опытные игроки снизили к себе требования. Если честно, то в команде сейчас полный бардак и если не исправить ситуацию, то можно скатиться на дно таблицы" - сказал Главреду источник.

Кроме того нам стало известно, что в случае неудач Динамо возглавит новый наставник.

"По моей информации, если не исправится ситуация в ближайшие два месяца, то на зимний перерыв команда уйдет под руководством нового тренера. Президент клуба уже поставил ультиматум Михайличенко. Если он не выведет клуб из кризиса, то лишится своего кресла", - резюмировал источник.

Напомним, ранее в соцсетях раскритиковали назначение Алексея Михайличенко. Контракт подписан на 2 года, с возможностью продления еще на сезон по согласованию сторон. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
УПЛ Алексей Михайличенко Динамо Киев новости футбола новости спорта
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:56
Названа новая дата запуска процесса обмена пленными между РФ и Украиной
08:51
Жириновский в порядке маразма приветствовал "развал" Украины Зеленским Видео
08:45
"В Динамо сейчас бардак" - источник
08:28
В сентябре курс доллара побьет рекорд: эксперты сделали прогноз
08:20
Когда Украина перестанет брать кредиты от МВФ мнение
08:00
Осенние дожди уже в Украине: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня Видео
07:36
Симпатик Путина остался у руля правительства Италии
07:28
Зачем Путин шантажирует Зеленского мнение
07:18
Лишить Путина денег: в США уверены, что способны остановить строительство Северного потока-2
07:15
Диетолог назвала идеальный график приема пищи
06:53
Трамп опозорился, поздравив Польшу с вторжением нацистов Видео
06:51
Отмена неприкосновенности: как Зеленский накрыл "колпаком" всех тварей разом мнение
06:41
Модный маникюр осень 2019: самые красивые 40 вариантов из Instagram Фото Видео
06:30
Неудачники сентября: названы знаки Зодиака, которых ждут неприятности
06:02
"Зачем же так нажираться?": Maruv показала, чем занимается за кулисами
05:27
Знак Апокалипсиса: Нибиру безжалостно расплющит Землю – уфологи Видео
05:16
Путин сгинет: известный астролог назвал дату окончания войны на Донбассе Видео
04:59
Сгорел на работе: в Испании прямо на кастинге умер юный порноактер
04:42
Дырища размером в Юпитер: парад планет пробил Солнце - ученые
04:19
Доктор Комаровский раскрыл ключевое правило стирки детских вещей
03:48
Что делать с обручальным кольцом мужа и жены после развода: все варианты Видео
03:11
Повод бороться с пузом: ожирение назвали причиной рака
02:31
Под Днепром мать посадила сына на цепь из-за денег
01:50
Лунный календарь заготовок на зиму: засолки огурцов, квашение капусты Видео
01:05
В Госдуме заинтересовались технологией воскрешения
00:15
Яблочные чипсы в микроволновке: очень простой рецепт Фото
00:14
День учителя 2019 в Украине: какого числа и что подарить
03 сентября, вторник
23:53
Появилась новая версия Android: что известно о новинке от Google
23:23
В США сенаторы вступились за помощь Украине Видео
22:54
Познер объяснил, почему советский человек был уродом Видео
22:29
Карпаты возглавил тренер из Донецка
22:02
Упразднили неприкосновенность: Разумков растолковал, почему Рада поддержала проект Порошенко Видео
22:00
Свитолина впервые в карьере попала в полуфинал US Open Фото Видео
21:58
Когда закончится война на Донбассе: в МИД Украины дали неутешительный ответ Видео
21:32
Психолог дала совет для улучшения жизни Видео
21:28
SIM-карты по паспорту: в Раде пошли на попятную
21:05
Третье сентября: участники Танців з зірками потроллили песню-мем Видео
21:04
"Наглухо" закрытая граница: погранслужба Украины ткнула Лукашенко носом в его недочеты
20:58
"Как две капли воды": дочь Миллы Йовович в роскошных нарядах от Prada снялась для глянца
20:47
Одиозный прихвостень Порошенко предложил сделать из Рады Квартал 95 Видео
20:32
В России разбился штурмовик: СМИ раскрыли подробности
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 3 и 4 сериях сериала Видео
20:27
Мандат на бочку: Рада направила в КСУ закон Зеленского о санкциях против депутатов-нарушителей
20:06
Сокращение числа нардепов и отмена мажоритарки: Рада одобрила изменения Конституции
19:27
"Это путь к войне": сеть разьярила карта на поезде Польши, которая оттяпала себе часть Украины
18:43
"Покойся с миром, Коноплянка" - болельщики в соцсетях похоронили футболиста
18:10
В Раде хотят обязать украинцев регистрировать SIM-карты с паспортом
18:09
"Сколько дней не пи*дили клоуна Рады?": Шуфрич ответил своим хейтерам Видео
17:55
Экс-футболист киевского Динамо раскритиковал клуб
17:53
В набсовете Ощадбанка решили пойти судебной войной на НБУ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять