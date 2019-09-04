"В Динамо сейчас бардак" - источник

Динамо сейчас пребывает в кризисе / Reuters

Вице-чемпион Украины киевское Динамо под руководством нового главного тренера Алексея Михайличенко не может выиграть вторую игру в чемпионате. Киевляне расписали мировые с донецким Олимпиком (1:1) и луганской Зарей (1:1), и опустились на пятое место в турнирной таблице, отставая от донецкого Шахтера на 10 очков.

Главред пообщался с источником из клуба и узнал, какая сейчас атмосфера в команде.

"После неудач киевлян на внутренней и европейской арене, в клубе пошли на радикальные меры - ввели систему штрафов и убрали выходные, но игры у Динамо, как не было, так и нет. В психологическом плане команда подсела. Я считаю, что категорически неправильно обвинять в неудачах молодых футболистов. Они бьются, стараются, но вот более опытные игроки снизили к себе требования. Если честно, то в команде сейчас полный бардак и если не исправить ситуацию, то можно скатиться на дно таблицы" - сказал Главреду источник.

Кроме того нам стало известно, что в случае неудач Динамо возглавит новый наставник.

"По моей информации, если не исправится ситуация в ближайшие два месяца, то на зимний перерыв команда уйдет под руководством нового тренера. Президент клуба уже поставил ультиматум Михайличенко. Если он не выведет клуб из кризиса, то лишится своего кресла", - резюмировал источник.

Напомним, ранее в соцсетях раскритиковали назначение Алексея Михайличенко. Контракт подписан на 2 года, с возможностью продления еще на сезон по согласованию сторон.