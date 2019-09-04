Бывший футболист Реала попался на рассылке детского порно - полиция

Кристоф Метцельдер в игре за сборную Германии / Reuters

Экс-футболист мадридского Реала и сборной Германии Кристоф Метцельдер (выступавший на позиции защитника) подозревается полицией в распространении детской порнографии.

Соответствующее сообщение опубликовал портал RTL. По данным журналистов, полиция города Гамбург начала расследования после получения заявления от женщины, утверждавшей, что Метцельдер отправил ей как минимум 15 детских порнографических снимков через мессенджер WhatsApp.

Сейчас экс-футболист задержан и находится под стражей. У него сразу изъяли смартфон, а во время обыска в жилище - компьютер.

К слову, Метцельдер, кроме Реала, также выступал за дортмундскую Боруссию и гельзенкирхенский Шальке. Он завершил карьеру игрока в 2014-м.

Напомним, ранее футболист московского Динамо занялся сексом с подругой и слил запись в Сеть. До в Сети всплыли откровения легендарного игрока Динамо Виктора Серебряникова о секс-оргиях советских футболистов.