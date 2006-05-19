«Феррари» должны искать альтернативу Шумахеру

Трехкратный чемпион мира в "Формуле-1" Ники Лауда считает, что в "Феррари" должны найти альтернативу Михаэлю Шумахеру, передает « СпортОнлайн»

"В "Феррари" должны найти альтернативу Шумахеру, - сказал Лауда. - Останется он или нет, независимо от того, какое решение примет Михаэль, они не могут ждать до конца года. Представьте — Михаэль откажется, а остальные гонщики подпишут контракты с другой командой. Кто тогда сядет за руль "Феррари"? Фелипе Масса и один из тест-пилотов? Самой логичной альтернативой Михаэлю я считаю Кими Райкконена. Если Михаэль решит остаться, то он будет гоняться вместе с финном, если уйдет — компанию Райкконену составит Фелипе Масса".