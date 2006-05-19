Из НСК «Олимпийский» сделают спортивный супергигант

Сегодня, 19 мая, министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко представил Концепцию реконструкции и реорганизации территории Национального спорткомплекса «Олимпийский».



Концепция предусматривает реконструкцию старых и строительство новых объектов спортивного и инфраструктурного назначения. В плане – строительство универсального спортивного комплекса. Это, в частности, крытый комплекс с трибунами для проведения тренировок и соревнований по легкой атлетике, игровым видам спорта, борьбе, бокса и др. Среди объектов – учебно-тренировочный центр для национальных юношеских и юниорских команд (малое поле с синтетическим покрытием, травяное поле с подогревом). Планируется строительство крытого теннисного комплекса.



На стадионе появится многофункциональный тренажерный зал. Он будет приспособлен для тренировок и проведения соревнований по тяжелой атлетике, борьбе и т.д.На территории НСК будет сооружен Комплекс водных видов спорта для тренировок и соревнований по плаванию, водному поло, прыжкам в воду. Здесь же будет располагаться аквапарк с атракционами. В связи с новой Концепцией реконструкции НСК предусмотрена реорганизация госпредприятий, находящихся на территории комплекса. В число таких вошли «Учебно-спортивная база «Атлет», предприятие «Теннисные корты», отель «Спорт», каток «Крыжинка», «Украинский художественно-спортивный ансамбль «Балет на льду», «Автомехбаза», «Управление эксплуатации админзданий».



Суть их реструктуризации состоит в том, чтобы адаптировать оргструктуру министерства к новым условиям функционирования. Предприятия предусмотрено объединить в «Центральную дирекцию по управлению и реконструкции спортсооружений.» Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.