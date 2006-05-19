Организаторы ЧМ советуют не покупать билеты в интернете

Глава футбольного союза Германии Тео Цванцигер призвал футбольных болельщиков не покупать билеты на матчи ЧМ-2006 в сети интернет. По его словам, любители футбола с такими проходными документами рискуют не попасть на игры турнира, сообщает «Спорт-Экспресс»

Одним из "сомнительных" распространителей билетов Цванцигер назвал популярный интернет-аукцион Ebay.

Организаторы ЧМ-2006, чтобы предотвратить попадание на стадионы хулиганов, а также затруднить деятельность спекулянтам, сделали все билеты именными. Однако сайты, занимающиеся распространением, убеждают болельщиков в том, что работники спортивных арен смогут сверить имя на билете и в паспорте лишь у небольшого количества зрителей.

"Тот, кто покупает билеты в интернете, идет на большой риск. По сути, он будет пытаться проникнуть на стадион по поддельному документу и может не попасть на матч, - предостерег болельщиков Цванцигер. - Почему вы так уверены, что мы не сможем проверить все билеты? Стюардов у нас хватает. Нарушителей будут не только отправлять со стадионов, но и штрафовать".

На немецком отделении интернет-аукциона Ebay самый дорогой билет был продан за 551 доллар (матч Бразилия - Австралия). Еще один болельщик заплатил 445 евро за право посетить встречу Германия - Польша.