Хоккей. ЧМ-2006. В финале сыграют Чехия и Швеция

На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) прошли полуфинальные матчи. В равной борьбе с командой Финляндии сборная Чехии была чуть-чуть удачливее. Итог встречи – 3:1. В поединке сборных Швеции и Канады была настоящая битва гигантов. Правда, на протяжении всей игры хоккеисты «клинового листа» были в роли догоняющих. Встреча закончилась с минимальным перевесом «Тре крунур» - 5:4.



1/2 финала



Чехия – Финляндия – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Шайбы: Плеканец, 29 (мен.). Выборны, 57 (бол.). Глинка, 60, в пустые ворота - Халь, 9



Швеция – Канада – 5:4 (3:2, 2:1, 0:1)



Шайбы: Кронволл, 2. Йонссон, 5 (бол.). Мартенссон, 12. Самуэльссон, 22. Нордквист, 23 – Калдер, 9. Комри, 17 (бол.). Кросби, 40. Берджерон, 44 (бол.)



В финале встретятся сборные Чехии и Швеции.