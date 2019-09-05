"Михайличенко пригрозили отставкой" - источник

Алексея Михайличенко дали время на исправление ситуации / ФК "Металлист"

Киевское Динамо в двух последних турах Премьр-лиги потеряло очки в матчах с донецким Олимпиком (1:1) и луганской Зарей (2:2). Многие эксперты и футбольные болельщики разочарованны игрой киевского клуба.

Главред пообщался с источником внутри команды и узнал, какая атмосфера в Динамо.

"Руководство Динамо не довольно выступлениями клуба. Последние неудачи во внутреннем чемпионате сильно ударили по амбициям президента команды. Сейчас Игорь Суркис пребывает в бешенстве, и хочет скорее положительных результатов со стороны клуба", - рассказал Главреду источник из Динамо.

Нам стало известно, что в Динамо сейчас натянутая атмосфера.

"Команда разделилась на два лагеря. Многие игроки не понимают, зачем давать усиленные физические нагрузки накануне игр. Касательно легионеров, то они вообще не привыкли к такому. В команде назревает бунт", - сообщил источник.

Также мы узнали, какая участь ждет Алексея Михайличенко в случае продолжения неудач.

"Если команда и дальше будет проигрывать, и не будет радовать президента результатами, то Михайличенко снимут. Суркис дал ему месяц на исправление ситуации", - резюмировал источник.

Напомним, ранее в соцсетях раскритиковали назначение Алексея Михайличенко. Контракт подписан на 2 года, с возможностью продления еще на сезон по согласованию сторон.