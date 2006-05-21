Хоккей. ЧМ-2006. Статистика

В Риге подходит к концу чемпионат мира по хоккею. В финальном поединке встретятся сборные Чехии и Швеции. «Бронзу» разыграют финны и канадцы. Приводим статистику чемпионата по состоянию на 20 мая.
Личная статистика
Бомбардиры
1. Сидни Кросби (Канада) - 16 (8 голов+8 передач)
2. Патрис Бержерон (Канада) – 14 (6+8)
3. Петтери Нуммелин (Финляндия) - 11 (3+8)
Снайперы
1. Сидни Кросби (Канада) – 8
2-3. Александр Овечкин (Россия) - 6
2-3. Патрис Бержерон (Канада) - 6
Штрафники
1. Туомо Рууту (Финляндия) - 37 минут
2. Владимир Денисов (Беларусь) – 35
3. Мика Ханнула (Финляндия) - 35
Командная статистика
Голевая эффективность (голы/броски)
1. Россия - 15,98% (35 / 219)
2. Канада - 14,64% (41 / 280)
3. Беларусь - 13,69% (23 / 168)
Штрафные минуты
1. Украина – 193
2. Италия - 183
3. Казахстан - 156
Реализация большинства
1. Россия – 29,31% (17 из 58)
2. Дания - 28,95% (11 из 38)
3. Канада - 28,57% (18 из 63)