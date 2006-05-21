Хоккей. ЧМ-2006. Статистика

В Риге подходит к концу чемпионат мира по хоккею. В финальном поединке встретятся сборные Чехии и Швеции. «Бронзу» разыграют финны и канадцы. Приводим статистику чемпионата по состоянию на 20 мая.



Личная статистика



Бомбардиры

1. Сидни Кросби (Канада) - 16 (8 голов+8 передач)

2. Патрис Бержерон (Канада) – 14 (6+8)

3. Петтери Нуммелин (Финляндия) - 11 (3+8)



Снайперы

1. Сидни Кросби (Канада) – 8

2-3. Александр Овечкин (Россия) - 6

2-3. Патрис Бержерон (Канада) - 6





Штрафники

1. Туомо Рууту (Финляндия) - 37 минут

2. Владимир Денисов (Беларусь) – 35

3. Мика Ханнула (Финляндия) - 35





Командная статистика



Голевая эффективность (голы/броски)

1. Россия - 15,98% (35 / 219)

2. Канада - 14,64% (41 / 280)

3. Беларусь - 13,69% (23 / 168)



Штрафные минуты

1. Украина – 193

2. Италия - 183

3. Казахстан - 156



Реализация большинства

1. Россия – 29,31% (17 из 58)

2. Дания - 28,95% (11 из 38)

3. Канада - 28,57% (18 из 63)