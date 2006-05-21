«Аресенал» не продает Анри даже за рекордную сумму

«Арсенал» отклонил два рекордных предложения в 50 миллионов фунтов стерлингов, которые клубы готовы были заплатить за переход французского нападающего Тьерри Анри до того, как форвард подписал новывй четырехлетний контракт с «канонирами». Об этом сообщил вице-президент «Арсенала» Дэвид Дейн. До сих пор рекордным был трансфер Зинедина Зидана, которого «Реал» купил за 47 миллионов фунтов.



«Мы отклонили два рекордных предложения о покупке Тьерри Анри от испанских клубов. И не надо быть семи пядей во любу, чтобы догадаться, о каких клубах идет речь, - сказал Дэвид Дейн. – Но наша точка зрения была ясна – Анри не продается», - сообщает Би-Би-Си.



Дейн также отметил, что контракт, который подписал Анри, клуб предлагал ему еще зимой с идентичными условиями: «Мы сделали предложение в январе, напоминали Тьерри об этом время от времени, но не оказывали на него давления. Деньги его интересовали постольку поскольку, он хотел знать, к чему мы стремимся. Он видел, что в последнее время в команде появилась талантливая молодежь. Из нашего клуба три тинейджера поедут на чемпионат мира. Какой другой клуб может похвастаться этим? Причина, по которой они пришли к нам – Тьерри Анри. Первым вопросом, который нам задал Тео Уолкотт, был «Останется ли здесь Тьерри?» Полагаю, что Анри знал: если бы он пришел в такой клуб, как «Барселона» или «Реал», он был бы только принцем. Здесь же он король», передает «Советский Спорт».