ЦСКА выиграл Кубок России по футболу

ЦСКА второй год подряд выиграл Кубок России, обыграв в финальном матче своего самого принципиального соперника – московский «Спартак». Для армейцев это восьмой кубок за все время существования клуба.



Первый тайм особенно удался командам – оба клуба показали красивый футбол со множеством разнообразных атак, а под завершение отметились и голом. Играя почти без цента поля, игроки обоих клубов то и дело создавали опасные моменты у ворот, но и здесь некоторый перевес был на стороне армейце – красно-синие чаще попадали в створ, заставляя вступить в игру польского голкипера «Спартака» Войцеха Ковалевски. Реальный момент для взятия ворот упустил форвард красно-белых Роман Павлюченко – Быстров ввел мяч из-за боковой на Титова, а спартаковский капитан выложил мяч на линию вратарской, но Роман по мячу толком попасть не смог. Поплатились спартаковцы в самой концовке тайма – заработав очередной (трижды в течение пяти минут спартаковцы нарушали правила практически в одном и том же месте) штрафной прямо по центру ворот метрах в 20-ти, Тамаш, стоявший в стенке, неудачно подставил ногу после удара Жо и скорректировал полет мяча прямо в дальний угол.



В самом начале второго тайма Федотов меняет «кубкового» Кавенаги, который ничем не запомнился в первом тайме на, ходящего в «фаворитах» Баженова. «Спартак» начинает с атак, но ни Павлюченко, ни Титов не могут нанести хороший удар по воротам. Крест на кубковых мечтах красно-белых едва не ставит Дуду – бразилец, после розыгрыша углового, бьет с трех метров в ворота, но Ковалевски тащит сложный удар. Отрезок активности ЦСКА сменяется спартаковским – Баженов после терхходовки с участием Титова и Павлюченко промахивается мимо мяча, стоя перед воротами соперника.



Постепенно проявляется усталость, падают скорости, команды начинают больше фолить. ЦСКА практически отдает мяч сопернику, но в тоже время не забывает проводить острые контратаки, опасности в которых подчас больше, чем в спартаковском владении мячом – Ковалевски вытаскивает еще несколько сложных мячей.



Развязка наступает в самой концовке матча. Сперва, Иванов предъявляет красную карточку Моцарту за то, что тот прошелся шипами по бедру своего армейского соотечественника Дуду, а затем, Вагнер, после сольного прохода, на скорости уйдя от Квинси, забивает свой гол «Спартаку», окончательно снимая вопрос о победителе матча. Но и это еще был не конец – Жо, решил не ограничиваться одним мячом и улучив возможность на третьей добавленной минуте матча, мощным ударом с линии штрафной оформил дубль и разгром «Спартака». Для сверхзабивного бразильца этот гол стал 17-м в российских турнирах.

Единственное, что омрачило матч – возможная травма Жиркова. В столкновении с соперником в финальной пятиминутке, автор победного года прошлогоднего кубкового финала, получил повреждение и был заменен. Об этом передает «Советский Спорт».



Финал Кубка России. Москва



ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) – 3:0 (1:0)



Голы: Жо, 44, 90. Вагнер, 90.



ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Жирков (Татарчук, 89), Дуду, Алдонин, Шемберас, Карвальо (Таранов, 53), Жо, Вагнер (Григорьев, 90)



«Спартак»: Ковалевски, Родригес (Квинси, 55), Штранцль, Йенчи, Тамаш, Моцарт, Ковальчук (Павленко, 79), Титов, Быстров, Кавенаги (Баженов, 46), Павлюченко



Предупреждения: Жирков, 58. Алдонин, 63. Вагнер, 72 – Родригес, 35. Павлюченко, 48. Ковалевски, 70. Штранцль, 82



Удаление: Моцарт, 88