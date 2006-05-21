Сафина вышла в финал турнира в Риме

Россиянка Динара Сафина перепрыгнула препятствие в лице соотечественницы Светланы Кузнецовой и вышла в финал представительного турнира в столице Италии Риме.



Надо сказать, что Сафина чрезвычайно уверенно выступает на римской глине. Посудите сами: последовательно обыграть Ким Клийстерс, Елену Дементьеву и Кузнецову, отправив тех осматривать местные достопримечательства, может не всякая представительница первой десятки.



Вплоть до очного поединка с Кузнецовой 20-летняя спортсменка не отдала ни партии конкуренткам. Первым же проигранным сетом оказался стартовый игровой отрезок полуфинала, в котором Сафина вела со счётом 3:1, но затем позволила сделать сопернице сразу 3 брейка.



Возможные переживания о прерванной серии не затронули психику победительницы Кубка Федерации-2005. Кузнецова, в свою очередь, рано успокоилась, растеряла концентрацию, после чего посыпались ошибки на подаче. Щедрыми подарками Сафина воспользовалась мудро, восстановив паритет.



Заключительная партия проверяла на стойкость нервы россиянок, которые на двоих получили 19 (!) брейк-поинтов. В иных встречах такие показатели отыскать непросто, даже если заглянуть в итоговую статистику.

В конце концов, Сафина выстояла, пройдя по самому острию ножа, как и положено в драматичных развязках. В финальном раунде теннисистку из России попробует остановить опытная швейцарка Мартина Хингис, которая заставила зачехлить ракетку американку Винус Уильямс, сообщает «SPORT.RU».



Internazionali d'Italia 2006. Рим (Италия). Призовой фонд - 1 340 000 долларов. Покрытие - грунт. Женщины. Одиночный разряд. Полуфиналы



Динара Сафина (Россия, 16) - Светлана Кузнецова (Россия, 7) - 3:6, 6:4, 7:5



Мартина Хингис (Швейцария) - Винус Уильямс (США, 9) - 0:6, 6:3, 6:3