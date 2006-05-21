Плющенко пропустит весь сезон ради бизнеса

Олимпийский чемпион Игр в Турине по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о своем намерении пропустить все официальные соревнования будущего сезона и выступать исключительно в коммерческих шоу-проектах, - сообщает ИА «Спортком».



Трехкратный чемпион мира Плющенко сказал следующее: «Я еще для себя окончательно не решил, продолжу ли когда-нибудь, допустим, через год свою спортивную карьеру. Однако статус профессионала, который мне закроет дорогу на любительский лед, брать не собираюсь уж точно», - сказал фигурист. Также Плющенко хочет заняться бизнесом. Он планирует построить в городе сеть частных гостиниц эконом-класса, передает СпортОнлайн.