Бокс: Султан отобрал титул у Солопова

В Сургуте состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке которого российский спортсмен, проживающий в Австралии, Антон Солопов потерял принадлежавший ему титул чемпиона пан-азиатской боксерской ассоциации (РАВА) в полусреднем весе, проиграв нокаутом в первом раунде филиппинцу Дондону Султану.



Как сообщает «Газета.Ru», это поражение стало первым в карьере Солопова, менеджером которого является бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю. До этого представитель «Академии бокса Кости Цзю» уходил с ринга победителем и девять раз завершал свои поединки нокаутом.