Литва - Украина - 0:2: текстовая трансляция отборочного матча Евро 2020

Отборочный матч Евро-2020 начнется 7 сентября в 19.00.
Сегодня, 7 сентября, сборная Украины матчем против Литвы возобновит выступления в отборочном цикле Евро-2020.
Украина с 10 очками после четырех матчей возглавляет турнирную таблицу группы, а Литва с одним пунктом после трех поединков занимает последнее место в турнирной таблице.
Победы в двух ближайших матчах против Литвы могут досрочно вывести на чемпионат Европы нашу сборную.
Отборочный турнир Евро-2020. Группа В:
Литва - Украина - 0:2 (0:2)
Литва: Зубас, Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьев, Шимкус, Вербицкас, Жулпа, Матулявичюс, Голубицкас, Черных
Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Зинченко, Степаненко, Малиновский, Марлос, Яремчук, Ярмоленко.
Гол: Зинченко (7), Марлос (27)
44 минута - Сборная Украины контролирует мяч.
41 минута - Зинченко сделал неточную передачу на Яремчука. Атака сорвана.
38 минута - По цели бил Малиновский - выше ворот.
37 минута - Мяч контролирует Украина. Подопечные Шевченко пытаются нагнетать у ворот соперника.
33 минута - Опасно бил по цели Кривцов - выше ворот.
31 минута - Пятов опередил Черных после передачи из глубины. Опасно.
29 минута - Возможность забить упускает Яремчук. Добивал мяч Малиновский, но вратарь Литвы на чеку.
27 минута - Марлос делает счет 2:0 после обрезки соперника у своей штрафной.
26 минута - Матулевичюс оказался один на правой штанге после подачи с углового, но пробил мимо ворот!
24 минута - Со штрафного бил Малиновский. Мяч пролетел выше ворот.
21 минута - Гости больше контролируют мяч.
19 минута - Жулпа выбегал на ворота Пятова, но в итоге из неудобной позиции пробил выше ворот.
14 минута - По воротам Пятова бил Вербикас. Не опасно.
12 минута - Литва заработала угловой, но он дивидендов не принес
9 минута - Яремчуку не хватило совсем немного, чтобы дотянуться на передачи партнера.
7 минута - Зинченко выводит Украину вперед. Марлос отпасовал на полузащитника Манчестер Сити, а тот на паузе обыграл вратаря сборной Литвы.
4 минута - Подавал в штрафную Миколенко, но литовцы отбились.
3 минута - Атака гостей правым флангом закончилась прострелом Болбата.
1 минута - Литва создала опасный момент, но у игрока хозяев в последний момент мяч отобрал Миколенко.
19.00 - Судья дает стартовый свисток. Матч начался.
18.50 - Президент УФА Андрей Павелко поддерживает сборную Украины в Вильнюсе.
18.45 - Команды выходят на поле ЛФФ. До игры остаются считанные минуты.
18.30 - Сборные ушли в раздевалку. Последние тренерские установки перед игрой.
18.15 - Литва – 130 в последней версии рейтинга ФИФА. В текущем отборочном цикле в активе Литвы всего три забитых мяча. Два из них провел Новиковас, один – Черных. Правда, в ближайшем противостоянии украинцам не придется опасаться Новиковаса – вингер польской Легии из-за травмы не попал в заявку на матчи своей национальной команды против Украины и Португалии.
18.00 - Стал известен стартовый состав команды Андрея Шевченко.
Украина: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Марлос, Яремчук
В запасе: Панькив, Лунин, Соболь, Бурда, Пластун, Буяльский, Коваленко, Караваев, Безус, Коноплянка, Цыганков, Мораес
17.50 - Центральный стадион Вильнюса постепенно заполняется. Сегодня хорошая футбольная погода. С нетерпением ждем начало матча.
17.30 - Наша сборная вышла на предматчевую разминку. До игры осталось полтора часа.
16.45 - Сборная Украины выехала на стадион ЛФФ, где сегодня состоится игра.
16.00 - Сборную Украины в Литве поддержат около тысячи болельщиков.
15.30 - На традиционном предматчевом совещании было утверждено в каких формах сыграют сборные. Хозяева матча выступят в традиционных желто-зеленых цветах. Украинцы сыграют в комплекте синего цвета.
14.50 - В Вильнюсе царит футбольная атмосфера. Болельщики с нетерпением ждут начала матча со сборной Украины.
14.00 - Сборная Украины открывает для себя вторую часть отборочного цикла Евро-2020. Первая часть прошла практически идеально, благодаря чему команда Андрея Шевченко сейчас оторвалась от конкурентов на 6 очков. Впереди два матча с Литвой - один сегодня, второй - в октябре.
13.00 - У сборной Украины хорошие шансы оформить выход на Евро в ближайших матчах с Литвой. В предыдущих турах подопечные Шевченко дважды обыграли Люксембург (2:1 и 1:0), разгромили Сербию (5:0) и сыграли на выезде вничью с Португалией (0:0).
12.00 - Сборная Украины вернулась с разминки на стадионе накануне важного матча отборочного цикла ЧЕ-2020.
Литва - Украина: где смотреть
Трансляцию матча Литва - Украина 7 сентября покажут каналы Украина и Футбол 1 в 19:00. Показ поединка будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.
Также игру покажет российский вещатель Матч! Футбол 2.
Кроме того, вы сможете следить за текстовой онлайн-трансляцией матча на сайте Главред.
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Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас накануне матча против Украины поделился своими ожиданиями.
"Нас ждет матч с лидером группы. Это хорошо организованная и тактически слаженная команда, которая демонстрирует игру, ориентированную на результат. На это указывает количество набранных очков. Мы понимаем, что нам придется больше защищаться. Быть маленьким в футболе еще не значит быть слабым. Мы должны быть смелыми, настойчивыми и амбициозными, и выходить на поле с решимостью отдать себя целиком", - сказал журналистам Вальдас Урбонас.
Главный тренер сборной УкраиныАндрей Шевченко прокомментировал подготовку команды страны к матчу отбора против Литвы.
"Не люблю индивидуально выделять игроков. Играя дома, при своих трибунах, любая команда захочет показать хороший футбол. Готовимся к серьезному матчу и сопротивлению. Уважаем все команды. У нас есть цель, и игра против Литвы - один из этапов. Понимаем, что для Украины победа важнее. Перед нами стоит задача выиграть", - заявил Шевченко на пресс-конференции.