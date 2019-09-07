Литва - Украина - 0:2: текстовая трансляция отборочного матча Евро 2020

Литва - Украины / sports.masters-bet

Сегодня, 7 сентября, сборная Украины матчем против Литвы возобновит выступления в отборочном цикле Евро-2020.

Украина с 10 очками после четырех матчей возглавляет турнирную таблицу группы, а Литва с одним пунктом после трех поединков занимает последнее место в турнирной таблице.

Победы в двух ближайших матчах против Литвы могут досрочно вывести на чемпионат Европы нашу сборную.

Отборочный турнир Евро-2020. Группа В:

Литва - Украина - 0:2 (0:2)

Литва: Зубас, Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьев, Шимкус, Вербицкас, Жулпа, Матулявичюс, Голубицкас, Черных

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Зинченко, Степаненко, Малиновский, Марлос, Яремчук, Ярмоленко.

Гол: Зинченко (7), Марлос (27)

44 минута - Сборная Украины контролирует мяч.

41 минута - Зинченко сделал неточную передачу на Яремчука. Атака сорвана.

38 минута - По цели бил Малиновский - выше ворот.

37 минута - Мяч контролирует Украина. Подопечные Шевченко пытаются нагнетать у ворот соперника.

33 минута - Опасно бил по цели Кривцов - выше ворот.

31 минута - Пятов опередил Черных после передачи из глубины. Опасно.

29 минута - Возможность забить упускает Яремчук. Добивал мяч Малиновский, но вратарь Литвы на чеку.

27 минута - Марлос делает счет 2:0 после обрезки соперника у своей штрафной.

26 минута - Матулевичюс оказался один на правой штанге после подачи с углового, но пробил мимо ворот!

24 минута - Со штрафного бил Малиновский. Мяч пролетел выше ворот.

21 минута - Гости больше контролируют мяч.

19 минута - Жулпа выбегал на ворота Пятова, но в итоге из неудобной позиции пробил выше ворот.

14 минута - По воротам Пятова бил Вербикас. Не опасно.

12 минута - Литва заработала угловой, но он дивидендов не принес

9 минута - Яремчуку не хватило совсем немного, чтобы дотянуться на передачи партнера.

7 минута - Зинченко выводит Украину вперед. Марлос отпасовал на полузащитника Манчестер Сити, а тот на паузе обыграл вратаря сборной Литвы.

4 минута - Подавал в штрафную Миколенко, но литовцы отбились.

3 минута - Атака гостей правым флангом закончилась прострелом Болбата.

1 минута - Литва создала опасный момент, но у игрока хозяев в последний момент мяч отобрал Миколенко.

19.00 - Судья дает стартовый свисток. Матч начался.

18.50 - Президент УФА Андрей Павелко поддерживает сборную Украины в Вильнюсе.

18.45 - Команды выходят на поле ЛФФ. До игры остаются считанные минуты.

18.30 - Сборные ушли в раздевалку. Последние тренерские установки перед игрой.

18.15 - Литва – 130 в последней версии рейтинга ФИФА. В текущем отборочном цикле в активе Литвы всего три забитых мяча. Два из них провел Новиковас, один – Черных. Правда, в ближайшем противостоянии украинцам не придется опасаться Новиковаса – вингер польской Легии из-за травмы не попал в заявку на матчи своей национальной команды против Украины и Португалии.

18.00 - Стал известен стартовый состав команды Андрея Шевченко.

Украина: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Марлос, Яремчук

В запасе: Панькив, Лунин, Соболь, Бурда, Пластун, Буяльский, Коваленко, Караваев, Безус, Коноплянка, Цыганков, Мораес

17.50 - Центральный стадион Вильнюса постепенно заполняется. Сегодня хорошая футбольная погода. С нетерпением ждем начало матча.

17.30 - Наша сборная вышла на предматчевую разминку. До игры осталось полтора часа.

16.45 - Сборная Украины выехала на стадион ЛФФ, где сегодня состоится игра.

16.00 - Сборную Украины в Литве поддержат около тысячи болельщиков.

15.30 - На традиционном предматчевом совещании было утверждено в каких формах сыграют сборные. Хозяева матча выступят в традиционных желто-зеленых цветах. Украинцы сыграют в комплекте синего цвета.

14.50 - В Вильнюсе царит футбольная атмосфера. Болельщики с нетерпением ждут начала матча со сборной Украины.

14.00 - Сборная Украины открывает для себя вторую часть отборочного цикла Евро-2020. Первая часть прошла практически идеально, благодаря чему команда Андрея Шевченко сейчас оторвалась от конкурентов на 6 очков. Впереди два матча с Литвой - один сегодня, второй - в октябре.

Накануне матча с Украиной у болельщиков Литвы отличное настроение

13.00 - У сборной Украины хорошие шансы оформить выход на Евро в ближайших матчах с Литвой. В предыдущих турах подопечные Шевченко дважды обыграли Люксембург (2:1 и 1:0), разгромили Сербию (5:0) и сыграли на выезде вничью с Португалией (0:0).

12.00 - Сборная Украины вернулась с разминки на стадионе накануне важного матча отборочного цикла ЧЕ-2020.

Литва - Украина: где смотреть

Трансляцию матча Литва - Украина 7 сентября покажут каналы Украина и Футбол 1 в 19:00. Показ поединка будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Также игру покажет российский вещатель Матч! Футбол 2.

Кроме того, вы сможете следить за текстовой онлайн-трансляцией матча на сайте Главред.

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас накануне матча против Украины поделился своими ожиданиями.

"Нас ждет матч с лидером группы. Это хорошо организованная и тактически слаженная команда, которая демонстрирует игру, ориентированную на результат. На это указывает количество набранных очков. Мы понимаем, что нам придется больше защищаться. Быть маленьким в футболе еще не значит быть слабым. Мы должны быть смелыми, настойчивыми и амбициозными, и выходить на поле с решимостью отдать себя целиком", - сказал журналистам Вальдас Урбонас.

Главный тренер сборной УкраиныАндрей Шевченко прокомментировал подготовку команды страны к матчу отбора против Литвы.

"Не люблю индивидуально выделять игроков. Играя дома, при своих трибунах, любая команда захочет показать хороший футбол. Готовимся к серьезному матчу и сопротивлению. Уважаем все команды. У нас есть цель, и игра против Литвы - один из этапов. Понимаем, что для Украины победа важнее. Перед нами стоит задача выиграть", - заявил Шевченко на пресс-конференции.