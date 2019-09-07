Литва - Украина: текстовая трансляция отборочного матча Евро 2020, подробности

7 сентября 2019, 13:00

Отборочный матч Евро-2020 начнется 7 сентября в 19.00.

Литва - Украины
Литва - Украины / sports.masters-bet

Сегодня, 7 сентября, сборная Украины матчем против Литвы возобновит выступления в отборочном цикле Евро-2020. 

Украина с 10 очками после четырех матчей возглавляет турнирную таблицу группы, а Литва с одним пунктом после трех поединков занимает последнее место в турнирной таблице.

Победы в двух ближайших матчах против Литвы могут досрочно вывести на чемпионат Европы нашу сборную.

Накануне матча с Украиной у болельщиков Литвы отличное настроение
Накануне матча с Украиной у болельщиков Литвы отличное настроение

13.00 - У сборной Украины хорошие шансы оформить выход на Евро в ближайших матчах с Литвой. В предыдущих турах подопечные Шевченко дважды обыграли Люксембург (2:1 и 1:0), разгромили Сербию (5:0) и сыграли на выезде вничью с Португалией (0:0). 

12.00 - Сборная Украины вернулась с разминки на стадионе накануне важного матча отборочного цикла ЧЕ-2020.

Литва - Украина: где смотреть

Трансляцию матча Литва - Украина 7 сентября покажут каналы Украина и Футбол 1 в 19:00. Показ поединка будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Также игру покажет российский вещатель Матч! Футбол 2.

Кроме того, вы сможете следить за текстовой онлайн-трансляцией матча на сайте Главред.

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Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас накануне матча против Украины поделился своими ожиданиями.

"Нас ждет матч с лидером группы. Это хорошо организованная и тактически слаженная команда, которая демонстрирует игру, ориентированную на результат. На это указывает количество набранных очков. Мы понимаем, что нам придется больше защищаться. Быть маленьким в футболе еще не значит быть слабым. Мы должны быть смелыми, настойчивыми и амбициозными, и выходить на поле с решимостью отдать себя целиком", - сказал журналистам Вальдас Урбонас.

Главный тренер сборной УкраиныАндрей Шевченко прокомментировал подготовку команды страны к матчу отбора против Литвы.

"Не люблю индивидуально выделять игроков. Играя дома, при своих трибунах, любая команда захочет показать хороший футбол. Готовимся к серьезному матчу и сопротивлению. Уважаем все команды. У нас есть цель, и игра против Литвы  - один из этапов. Понимаем, что для Украины победа важнее. Перед нами стоит задача выиграть", - заявил Шевченко на пресс-конференции.

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