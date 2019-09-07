Литва - Украина: текстовая трансляция отборочного матча Евро 2020, подробности

Отборочный матч Евро-2020 начнется 7 сентября в 19.00.
Сегодня, 7 сентября, сборная Украины матчем против Литвы возобновит выступления в отборочном цикле Евро-2020.
Украина с 10 очками после четырех матчей возглавляет турнирную таблицу группы, а Литва с одним пунктом после трех поединков занимает последнее место в турнирной таблице.
Победы в двух ближайших матчах против Литвы могут досрочно вывести на чемпионат Европы нашу сборную.
13.00 - У сборной Украины хорошие шансы оформить выход на Евро в ближайших матчах с Литвой. В предыдущих турах подопечные Шевченко дважды обыграли Люксембург (2:1 и 1:0), разгромили Сербию (5:0) и сыграли на выезде вничью с Португалией (0:0).
12.00 - Сборная Украины вернулась с разминки на стадионе накануне важного матча отборочного цикла ЧЕ-2020.
Литва - Украина: где смотреть
Трансляцию матча Литва - Украина 7 сентября покажут каналы Украина и Футбол 1 в 19:00. Показ поединка будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.
Также игру покажет российский вещатель Матч! Футбол 2.
Кроме того, вы сможете следить за текстовой онлайн-трансляцией матча на сайте Главред.
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Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас накануне матча против Украины поделился своими ожиданиями.
"Нас ждет матч с лидером группы. Это хорошо организованная и тактически слаженная команда, которая демонстрирует игру, ориентированную на результат. На это указывает количество набранных очков. Мы понимаем, что нам придется больше защищаться. Быть маленьким в футболе еще не значит быть слабым. Мы должны быть смелыми, настойчивыми и амбициозными, и выходить на поле с решимостью отдать себя целиком", - сказал журналистам Вальдас Урбонас.
Главный тренер сборной УкраиныАндрей Шевченко прокомментировал подготовку команды страны к матчу отбора против Литвы.
"Не люблю индивидуально выделять игроков. Играя дома, при своих трибунах, любая команда захочет показать хороший футбол. Готовимся к серьезному матчу и сопротивлению. Уважаем все команды. У нас есть цель, и игра против Литвы - один из этапов. Понимаем, что для Украины победа важнее. Перед нами стоит задача выиграть", - заявил Шевченко на пресс-конференции.