Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: текстовая трансляция боя, подробности

7 сентября 2019, 18:01

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой титул в бою против Дастина Порье.

Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье
Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье / КП

В субботу, 7 сентября, в рамках UFC 242 в Абу-Даби состоится чемпионский поединок Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье.

Напомним, что Нурмагомедов последний бой провел 6 октября 2018 года, когда победил Конора Макгрегора. В свою очередь, Порье стал временным чемпионом UFC после победы над Максом Холлоуэем.

17.45 - На UFC 242 всех ждут такие поединки:

Дон Мэдж vs. Фарес Зиам

Омари Ахмедов vs. Зак Каммингс

Нордин Талеб vs. Муслим Салихов

Белал Мухаммад vs. Такаши Сато

Оттман Азаитар vs. Тиму Пакален

Лиана Джоджуа vs. Сара Морас

Зубайра Тухугов vs. Лерон Мерфи

Джоанн Калдервуд vs. Андреа Ли

Майрбек Тайсумов vs. Карлос Диего Феррейра

Кертис Блейдс vs. Шамиль Абдурахимов

Ислам Махачев vs. Дави Рамос

Эдсон Барбоза vs. Пол Фелдер

Хабиб Нурмагомедов vs. Дастин Порье

17.15 - Сегодня Абу-Даби ждет праздник. В рамках UFC 242 непобедимый российский боец Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье.

Где смотреть бой

В прямой трансляции, начиная с 21:00, 7 сентября, за перипетиями поединка можно следить на Первом канале (Россия). Также трансляция будет доступна на телеканалах BT Sport Box Office (Великобритания) и ESPN+ (США).

Также о главных событиях боя расскажет Главред.

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Хабиб Нурмагомедов новости спорта Дастин Порье UFC 242
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