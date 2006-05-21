25 мая Андрей Шевченко сделает важное заявление

В Gazzetta dello Sport, Андрей Шевченко пообещал в ближайший четверг прояснить ситуацию о возможном переходе в Челси.



На протяжении последних двух месяцев постоянно отправляли на Стамфорд Бридж, однако руководители Милан постоянно отрицали эти слухи, передает ЕВРОФУТБОЛ.



"Я подумываю над тем, как поступить," сказал украинский нападающий. "Я сейчас нахожусь в отпуске, и прибуду в Италию 24-го или 25-го мая и тут же сообщу о моем решении. Я никогда не говорил, что однозначно буду выступать в Челси. Я, всего лишь, говорил о том, что может быть я переберусь со своей семьей в Лондон."