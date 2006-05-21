Финал гандбольной Лиги чемпионов был «украинским»

Датский "Виборг" стал победитилем Лиги чемпионов среди женских команд. В финале датчанки победили словенский "Крим", в составе которого играют украинские гандболистки Анна Сюкало, Марина Вергелюк и Елена Яценко.



Игра в Дании была интересна украинским болельщикам не только благодаря трём наши легионеркам в составе "Крима". Второй поединок финала обслуживала украинская бригада арбитров. Валентин Вакула и Александр Людовик ещё 18 мая были рефери решающего поединка в мужском чемпионате Украины между "Портовиком" и "ЗТР", а уже 20 мая работали в датском Аархусе на финале Лиги чемпионов.



Двухматчевое противостояние "Виборг" выиграл с минимальным счётом 44:43. В Словении датчанки победили 22:24, а вчера проиграли дома 20:21. "Криму" было необходимо побеждать с разницей в три мяча и более, и по ходу игры словенки добились нужного превосходства - 5:9, 8:11, 10:13, 13:17, 15:19. Но "Виборг" отлично провёл концовку игры, и смог сократить оставание и проиграть с удобным для себя счётом.



Об этом сообщает «Наш спорт» со ссылкой на сайт eurohandball.com.