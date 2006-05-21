«Арсеналец» Окодува таки перешел в «Шахтер»

Ряды ФК "Шахтер" пополнил нигерийский форвард Эммануэль Окодува. Его последней командой был киевский "Арсенал". Контракт с "Шахтером" Окодува подписал по схеме 4+1.



Справка

Эммануэль Осие ОкодуваКоманда "Арсенал" (Киев)

Дата рождения: 21.11.83

Амплуа нападающий

Рост и вес: 185 см, 81 кг



Дебютный сезон провел за нигерийскую команду "First Bank" (2001). В Украине выступал за полтавскую "Ворсклу" (сезон 2001/2002 13 игр, 3 гола) и киевский "Арсенал" (2002-2006 100 игр и 32 забитых мяча).



Серебряный призер всеафриканских игр в составе молодежной сборной Нигерии. Кандидат в национальную команду.



Агрессивен на поле и голоден до голов, что на деле доказал в завершившемся сезоне, став одним из лучших бомбардиров чемпионата Украины.



Об этом со ссылкой на официальный сайт ФК "Шахтер" передает«Наш спорт».