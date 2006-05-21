Бокс: 9 июня Цыпко попробует отобрать титул у Кесслера

В Копенгагене прошла пресс-конференция с участием двух главных героев боксёрского поединка 9 июня, датчанина Миккеля Кесслера и украинца Виталия Цыпко.



Кроме пресс-конференции оба спортсмена провели вчера для журналистов свои показательные тренировки.



Кесслер 9 июня при поддержке родных трибун будет защищать пояс чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе. Виталий, по словам датчанина будет для него одним из самых серьёзных соперников."Я высоко ценю уровень Виталия. Он сильный боксёр, который из 17 поединков 9 раз побеждал нокаутом. Мы внимательно изучали его манеру, его стиль боя, и я могу сказать что я обладаю всей информацией по сопернику. Наверняка и он хорошо изучил меня. Теперь всё решится на ринге благодаря силе и мастерству" - сказал Кесслер.



Виталий Цыпко на пресс-конференции сказал: "Я проделал огромную работу. Было много тренировок, много занятий. Я полностью сконцентрировался на подготовке к этому поединку, и лучшей наградой за мою работу конечно будет победа. Я уважаю Миккеля. Он заслужено стал чемпионом, успешно защищал свой титул, но теперь я намерен доказать что не зря бросил ему вызов", передает «Наш спорт», со ссылкой на сайт teampalle.dk.