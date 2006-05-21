Политики России проведут матчи против поп-звезд

Сборная звезд эстрады, членов правительства и депутатов Госдумы с 27 мая по 4 июня проведет в шести городах России серию благотворительных футбольных матчей.



Об этом журналистам сообщил генеральный директор Дирекции благотворительных программ "Старко" Юрий Давыдов. Так, 27 мая в Казани сборная звезд эстрады, членов правительства и депутатов Госдумы сыграет со сборной командой администрации Татарстана, 28 мая - со сборной мэрии Санкт-Петербурга. 1 июня пройдут аналогичные встречи в Нижнем Новгороде, 2 июня - в Красноярске, 3 июня - в Перми и 4 июня - в Ярославле. 12 июня на стадионе "Локомотив" в Москве состоится финальный матч между спортивным клубом "Росич" при правительстве РФ и футбольным клубом звезд российской эстрады "Старко". В футбольных матчах в составе команды "Росич" будут участвовать, в частности, глава МИДа Сергей Лавров, замглавы Минэкономразвития Андрей Шаронов, руководитель федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов, глава экспертного управления президента Аркадий Дворкович, председатель комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, глава ФАС Игорь Артемьев. Все собранные в рамках проводимых мероприятий средства будут направлены на оказание адресной помощи семьям детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Список детей сформирован по представлению детских медицинских учреждений и утвержден Минздравом РФ. Контроль за расходованием средств осуществляет наблюдательный совет. В 2005 году в результате проведения первого телемарафона "Под флагом Добра!" было собрано и направлено на адресную помощь 36 детям свыше 11 миллионов рублей, передает «РИА«Новости».