Бокс: о своем будущем Цзю подумает в Москве

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе россиянин Константин Цзю в воскресенье вылетел из Австралии в Россию, где намерен пробыть около месяца. Об этом агентству "Весь спорт" сообщил отец боксера Борис Цзю.



"Для Кости этот визит на Родину - первый с начала года, - отметил Борис Цзю. - Все это время он занимался подготовкой и участием в танцевальном шоу и, по-моему, вымотался даже больше, чем при занятиях боксом. Этот визит в Россию для него с одной стороны разгрузочный, с другой, как обычно, у сына будет расписана каждая минута. Вначале он будет решать вопросы, связанные с "Академией Цзю" в Ханты-Мансийске. Далее отправится в Москву, где у него есть несколько бизнес-проектов. А главное - Костя назначен представителем австралийского правительства на Неделе Австралии в Москве. В связи с этим ему предстоит множество презентаций и пресс-конференций. В общем, вряд ли ему удастся отдохнуть", передает «Газета.Ru».



По словам Бориса Цзю, он не исключает, что во время или по окончании российского визита Костя примет решение о продолжении или завершении своей профессиональной карьеры.