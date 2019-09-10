Известный российский пловец умер чрез два дня после соревнований

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Умер 60-летний спортсмен из Екатеринбурга Игорь Макеев, на минувшей неделе занявший третье место на соревнованиях Ultraoceanman в Греции.

В субботу, 7 сентября, на соревнованиях в Греции Макеев преодолел дистанцию в 30 км за 10 часов. В 2017 году он в одиночку переплыл Гибралтарский пролив за 4 часа 37 минут. E1 сообщает, что ранее он в компании из пяти человек пытался переплыть пролив Молокаи между островами Молокаи и Оаху, но тогда пловцам помешали акулы.