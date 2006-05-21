Берлускони опять станет президентом «Милана»

Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии и бывший президент "Милана", заявил о своих планах снова стать главой "Милана".



Как сообщают итальянские СМИ, став премьер-министром Италии, Берлускони оставил пост президента клуба. Его обязанности взял на себя вице-президент клуба Адриано Галлиани. Однако после отставки Галлиани, Берлускони может вернуться в клуб.



"После окончания моей политической карьеры я могу сказать, что стану новым президентом "Милана", - заявил Берлускони, передает «Газета.Ru».