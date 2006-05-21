Украине определили соперников на ЧМ по хоккею-2007

Как уже сообщалось, IIHF изменила регламент проведения чемпионатов мира, в результате чего сборные буду распределяться по группам не в результате жеребьевки, а согласно рейтингу IIHF.



Как сообщает официальный сайт международной федерации хоккея, после того, как стало известно, что в финале чемпионата мира в Латвии сыграют сборные Швеции и Чехии, стал известен состав групп предварительного раунда чемпионата мира по хоккею 2007 года в Москве и Санкт-Петербурге, передает «Газета.Ru».



Состав групп предварительного раунда:



Группа А:

Швеция, Швейцария, Латвия, Италия.



Группа В:

Чехия, США, Белоруссия, Австрия.



Группа С:

Канада, Словакия, Германия, Норвегия.



Группа D:

Финляндия, Россия, Украина, Дания.