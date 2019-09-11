"Дни Тайсона в Шахтере сочтены" - источник

Тайсон / Официальный сайт ФК "Шахтер"

Бразильский хавбек Шахтера Тайсон покинет донецкий Шахтер. В услугах бразильца заинтересованы два итальянских клуба – Рома, которую возглавляет экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека и Милан.

"Тайсон должен был покинуть клуб еще во время летнего трансферного окна, но Шахтер и Рома не смогли договориться в цене за бразильца. Горняки хотели заполучить за бразильца 30 миллионов евро, а римляне давали 15 миллионов и двух футболистов. Эти условия не устроили руководство клуба и трансфер сорвался. Тайсон четко обрисовал свои желания покинуть Шахтер, и горняки решили перестраховаться, подписав Коноплянку. Теперь можно смело утверждать – дни Тайсона в Шахтере сочтены. В ближайшее время он покинет клуб", - сообщил Главреду источник из Шахтера.

Напомним, Тайсон перешел в Шахтер из Металлиста в январе 2013 года. В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 35 матчах за горняков во всех турнирах, в которых стал автором 6 забитых мячей и отдал 15 голевых передач. Контракт игрока с украинским клубом истекает летом 2021 года.

Напомним, что во время летнего трансферного окна Тайсон хотел перейти в Рому, но трансфер так и не состоялся. Позже бразилец с своем Инстаграме прокомментировал закрытие летнего трансферного окна.