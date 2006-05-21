Фанаты «Спартака» устроили побоище

Вечером в субботу в центре Москвы при попытке устроить массовую драку были задержаны 15 фанатов столичного футбольного клуба "Спартак", сообщает Интерфакс.



По словам замначальника Управления информации и общественных связей столичного ГУВД Евгения Гильдеева, инцидент произошел около 20:00 на Манежной площади. "Фанаты "Спартака", увидев группу болельщиков ЦСКА, попытались с ними завязать драку, однако сразу же были задержаны сотрудниками милиции", - рассказал Гильдеев. Задержанные были доставлены в ближайшее отделение милиции.

Напомним, что в субботу на стадионе "Лужники" состоялся финальный матч на Кубок России по футболу, в котором столичный ЦСКА разгромил "Спартак" со счетом 3:0.



Незадолго до матча милицией была предотвращена массовая драка между фанатами ЦСКА и "Спартака" на станции метро "Красные ворота". В результате столкновения фанатов были задержаны девять человек.

Через час после матча в драке между фанатами, произошедшей на Хамовническом валу, пострадали по меньшей мере десять человек.