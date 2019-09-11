"Олег Блохин возглавит ПАОК" - источник

Олег Блохин / 1927.kiev.ua

Руководство греческого ПАОКа недовольно результатами команды в этом сезоне.

Чемпион Греции прекратил еврокубковую борьбу, что сильно ударило по амбициям президента клуба Ивана Саввиди. Он решил произвести ротацию на тренерском мостике, и заменить португальца Абеля Феррейру. Взоры руководства греческого клуба пали на экс-тренера сборной Украины и киевского Динамо Олега Блохина.

Главред пообщался с источником близким к окружению украинского тренера.

"Действительно, Олегу Владимировичу поступило предложение от ПАОКа. Олег Блохин обладает всеми качествами, которые помогут вывести команду на новый уровень. На данный момент идет переговорный процесс, и чем он закончится пока трудно сказать. Единственное, что понятно, что это тренер нужен ПАОКу. О более подробных деталях сделки пока неизвестно", - сказал Главреду источник.

Напомним, что Олег Блохин тренировал киевское Динамо с 25 сентября 2012 года до 16 апреля 2014 года. За время его тренерской работы в клубе, "Динамо" впервые не смогло занять даже второе место в чемпионате Украины, заняв третью строчку в сезоне 2012/13. За полтора года работы, Олег Блохин не сумел выиграть ни одного трофея. Также, Блохин поставил антирекорд по количеству поражений в чемпионате, тренируя "Динамо" — 12 поражений в 44 матчах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Блохин может стать тренером африканской сборной.