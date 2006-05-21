Венесуэла выиграла чемпионат мира по домино

Венесуэльцы одержали победу и стали чемпионами мира по домино. Родные стены и приветливое Карибское море помогли венесуэльцам Луису Муньесу и Герберту Трухильо правильно "забить козла" и победить в парном разряде на чемпионате мира по домино. Они одержали победы в 13 партиях, проиграли всего два раза и по Швейцарской системе набрали 2 тыс 207 очков, передает MIGnews.com.ua.



Среди призеров первенства - две кубинские пары. Четвертый по счету чемпионат доминошников проходил в венесуэльском курортном городе Пуэрто-ла-Крус в 350 км от Каракаса. Турнир запомнится и тем, что в популярной на всех континентах истинно народной игре впервые были применены современные компьютерные технологии. В мировом первенстве по домино принимали участие мастера из Азербайджана, Доминиканской Республики, Венесуэлы, Испании, Колумбии, Кубы, России, США и других стран.