Буря в Динамо: Два легионера киевлян хотят разорвать контракты

Динамо Киев / xsport.ua

Последние неудачи киевского клуба на внутренней и европейской арене вызвали шквал критики со стороны многих специалистов и футбольных болельщиков. Многие винят нагрузки Алексея Михайличенко и то, что футболисты не могут к ним привыкнуть.

Главреду стало известно, что в команде созрела скандальная ситуация.

"Большинство легионеров не понимают, зачем перед матчем давать удвоенные нагрузки. Тяжело играть с ватным ногами. Да и на фоне ослабленного иммунитета, это может быть травмоопасно. Дуэлунд и Вербич недовольны всем, что происходит в команде, и выразили свое желание разорвать контракты с клубом. Так как за них заплачены немалые деньги, руководство клуба их отпускать не намерено. Правда, не исключен вариант, что замой они будут выставлены на трансфер. Вложенные средства необходимо отбить. А отбить их можно только прямой продажей в другой клуб", - сказал Главреду источник в нутрии команды.

Напомним, что руководство киевского Динамо дало время Алексею Михайличенко исправить турнирное положение, если в течении месяца наставник не исправит ситуацию, то будет уволен.