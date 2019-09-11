"Недовольны всем": источник сообщил о бунте легионеров в Динамо

11 сентября 2019, 17:51

Киевское Динамо в ближайшее время может лишиться Беньямина Вербича и Миккеля Дуэлунда.

Динамо Киев

Последние неудачи киевского клуба на внутренней и европейской арене вызвали шквал критики со стороны многих специалистов и футбольных болельщиков. Многие винят нагрузки Алексея Михайличенко и то, что футболисты не могут к ним привыкнуть.

Главреду стало известно, что в команде созрела конфликтная ситуация. Беньямин Вербич и Миккель Дуэлунд намерены разорвать контракты с киевлянами.

"Большинство легионеров не понимают, зачем перед матчем давать удвоенные нагрузки. Тяжело играть с ватным ногами. Да и на фоне ослабленного иммунитета, это может быть травмоопасно. Дуэлунд и Вербич недовольны всем, что происходит в команде, и выразили свое желание разорвать контракты с клубом", - сказал нам источник внутри команды.

Он отметил, что, поскольку за игроков заплачены немалые деньги, руководство клуба их отпускать не намерено.

"Правда, не исключен вариант, что замой они будут выставлены на трансфер. Вложенные средства необходимо отбить. А отбить их можно только прямой продажей в другой клуб", - резюмировал источник.

Напомним, что руководство киевского Динамо дало время Алексею Михайличенко исправить турнирное положение, если в течении месяца наставник не исправит ситуацию, то будет уволен.

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УПЛ Алексей Михайличенко Динамо Киев новости футбола новости спорта Беньямин Вербич Миккель Дуэлунд
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