Клаудио Раньери может возглавить Динамо – источник

Клаудио Раньери / football.ua

Киевское Динамо неудачно стартовало в новом сезоне и отстает от извечного соперника Шахтера на 10 очков. Руководство клуба поставило ультиматум нынешнему наставнику динамо Алексею Михайличенко – стабилизация игры, и улучшение результатов или увольнение.

"Президент киевлян уже общался с рядом известных тренеров. Владею информацией, что есть принципиальная договоренность с итальянским специалистом Клаудио Раньери. В случае, если команда продолжит демонстрировать блеклые результаты, то итальянец возглавит клуб", - сообщил Главреду источник внутри команды.

Предыдущим клубом Раньери была итальянская Рома, которую он возглавил 8 марта этого года. "Волки" с начала чемпионата находились в жестком игровом кризисе, и значительно повлиять на игру римлян тренеру не удалось. Команда завершила сезона на 6-м месте, сумев лишь пробиться в квалификацию Лиги Европы, а по окончанию сезона Раньери покинул занимаемый пост.

Напомним, что два легионера киевского Динамо приняли решение покинуть клуб.