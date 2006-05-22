Хоккей. ЧМ-2006. Символическая сборная мира

По окончании чемпионата мира в Риге ИИХФ объявила лучших игроков турнира, сообщает официальный сайт турнира. Титул самого ценного игрока (MVP) получил шведский защитник Никлас Кронвалл. Начиная с 1999 года, когда стал вручаться приз, Кронвалл стал вторым шведом, который его удостоился (первым был Матс Сундин в 2003).



Помимо этого, Кронвалл был назван и лучшим защитником турнира. Лучшим вратарем стал также швед, Йохан Холмквист, а лучшим нападающим стал канадец Сидни Кросби, передает«Советский Спорт».



Была составлена и традиционная символическая пятерка по версии журналистов. В ворота встал бы белорус Андрей Мезин, связка защитников – Петтери Нуммелин (Финляндия) – Никлас Кронвалл (Швеция), нападающие – Сидни Кросби (Канада) – Давид Выборны (Чехия) – Александр Овечкин (Россия).