Хоккей. ЧМ-2006. Статистика

В Риге (Латвия) завершился чемпионат мира по хоккею. Чемпионом стала сборная Швеции. «Серебро» завоевали хоккеисты Чехии, «бронза» - у финнов. Теперь можно подвести итоги по статистике чемпионата.



Личная статистика



Бомбардиры

1. Сидни Кросби (Канада) - 16 (8 голов+8 передач)

2. Патрис Бержерон (Канада) – 14 (6+8)

3. Петтери Нуммелин (Финляндия) - 14 (3+11)



Снайперы

1. Сидни Кросби (Канада) – 8

2-3. Александр Овечкин (Россия) - 6

2-3. Патрис Бержерон (Канада) – 6



Штрафники

1. Туомо Рууту (Финляндия) - 49 минут

2. Владимир Денисов (Беларусь) – 35

3. Мика Ханнула (Финляндия) – 35





Командная статистика



Голевая эффективность (голы/броски)

1. Россия - 15,98% (35 / 219)

2. Беларусь - 13,69% (23 / 168)

3. Канада - 12,93% (41 / 317)



Штрафные минуты

1. Финляндия - 226

2. Украина – 193

3. Италия - 183