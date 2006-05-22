Хоккей. ЧМ-2006. Статистика

В Риге (Латвия) завершился чемпионат мира по хоккею. Чемпионом стала сборная Швеции. «Серебро» завоевали хоккеисты Чехии, «бронза» - у финнов. Теперь можно подвести итоги по статистике чемпионата.
Личная статистика
Бомбардиры
1. Сидни Кросби (Канада) - 16 (8 голов+8 передач)
2. Патрис Бержерон (Канада) – 14 (6+8)
3. Петтери Нуммелин (Финляндия) - 14 (3+11)
Снайперы
1. Сидни Кросби (Канада) – 8
2-3. Александр Овечкин (Россия) - 6
2-3. Патрис Бержерон (Канада) – 6
Штрафники
1. Туомо Рууту (Финляндия) - 49 минут
2. Владимир Денисов (Беларусь) – 35
3. Мика Ханнула (Финляндия) – 35
Командная статистика
Голевая эффективность (голы/броски)
1. Россия - 15,98% (35 / 219)
2. Беларусь - 13,69% (23 / 168)
3. Канада - 12,93% (41 / 317)
Штрафные минуты
1. Финляндия - 226
2. Украина – 193
3. Италия - 183