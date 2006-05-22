На этапе Гран-при в Минске Бессонова стала «Мисс грация»

В Минске завершился очередной этап Гран-При по художественной гимнастике. Украинские гимнастки завоевали 3 бронзовые и 1 серебряную медали : Анна Бессонова была третьей в упражнениях со скакалкой, мячом и булавами, а Наталья Годунко за свое упражнение с булавами получила «серебро». В многоборье они заняли 5 и 6 места соответственно. Третья наша гимнастка Ирина Ковальчук довольствовалась лишь 18 позицией. Единственной высшей наградой Украины на этих соревнованиях стал титул «Мисс грация», присвоенный Анне Бессоновой, сообщает федерация гимнастики Украины.



Альбина Дерюгина : «В субботу я была на награждении премии «Женщина 3-его тысячелетия», где мне был вручен почетный приз. Сразу же после церемонии я решила поехать посмотреть, насколько плохо выступали наши девочки, чтобы занять 5 и 6 места в многоборье. Я их позиций так и не поняла. В финалах они были просто блистательны, и обе были достойны победы практически во всех финалах».



Ирина Дерюгина : «Меня радует только то, как отлично выступили девочки. Для них это были практически 5 соревнования подряд, но усталость абсолютно на них не сказывается. Относительно результатов, то мы согласимся с ними тогда, когда наши гимнастки выступят из рук вон плохо, а другие – чисто, без ошибок. А сейчас происходит совершенно наоборот : гимнастки могут уронить предмет, упасть с элемента или вообще пропустить его, но они оказываются на высшей ступени пьедестала. Где объективность? Да, по нынешним правилам работать без ошибок практически невозможно, они слишком сложны. Но на данный момент россиянки уже давно утратили лидирующие позиции, главными конкурентками украинок должны быть болгарки и беларусски. А если российская сборная постоянно говорит, что она лучшая, она должна это доказывать каждым стартом, каждым выступлением. К сожалению, пока это отображается только на их результатах. Судьи ставят России, а не конкретной гимнастке. Если гимнастка делает ошибку, она должна быть наказана, независимо от страны, за которую она выступает. Судьи должны научиться честности»И действительно, уже принято, что в домашних стенах хозяйки соревнований получают такие оценки, которые они не получают ни на одних других соревнованиях. Поэтому Инна Жукова в многоборье заняла 2 позицию, а также выиграла финал со скакалкой. Вторая гимнастка Беларуси Любовь Черкашина, которая на других соревнованиях не всегда попадает в 10 лучших, в этот раз стала 4. Россиянки Ольга Капранова и Вера Сесина, которые были далеки от пиковой формы, совершавшие огромное количество ошибок, заняли 1 и 3 места в многоборье соответственно, а также выиграли 3 из 4 возможных финалов Гран-При. Какова же цена их побед?



Следующим стартом украинских лидеров художественной гимнастики станет этап Гран-При в Брно (Чехия), который состоится 27-28 мая. Туда отправятся Анна Бессонова, Наталья Годунко и Ирина Ковальчук. В эти же сроки в Бельгии пройдет традиционный турнир с участием более 20 стран. Там честь Украины в категории сеньоры будет защищать Надежда Васина, а среди гимнасток младшего возраста выступит Екатерина Пинчук.



Результаты турнира Гран-При – Минск (Беларусь)



Многоборье

1. Ольга Капранова (Россия)

2. Инна Жукова (Беларусь)

3. Вера Сесина (Россия)

4. Любовь Черкашина (Беларусь)

5. Анна Бессонова (Украина)

6. Наталья Годунко (Украина)



Финал Гран-При в упражнении со скакалкой

1. Инна Жукова

2. Ольга Капранова

3. Анна Бессонова

…7 Наталья Годунко



Финал Гран-При в упражнении с мячом

1. Ольга Капранова

2. Инна Жукова

3. Анна Бессонова

…5 Наталья ГодункоФинал



Гран-При в упражнении с булавами

1. Ольга Капранова

2. Наталья Годунко

3. Анна Бессонова



Финал Гран-При в упражнении с лентой

1. Вера Сесина

2. Инна Жуков

3.Ольга Капранова

4. Наталья Годунко

5. Анна Бессонова