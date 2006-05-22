Украинки отборолись на Кубке мира в Японии

В Нагое (Япония) проходил розыгрыш Кубка мира по вольной борьбе среди женщин.



Сборная Украины заняла в борьбе с сильнейшими сборными мира шестое место, но куда главнее то, что испытание Кубком мира прошли наши юные спортсменки. Команда Украины была самой юной (учитывая средний возраст участниц) среди сборных Японии, России, Китая, США и Канады.



В группе наши девушки вчера провели встречу против сборной США, в которой уступили 1:6. Единственную победу в этом матче одержала Наталья Синишина. Сегодня нашей команде предстояло вести борьбу против хозяек турнира, и фавориток в мировой борьбе - японок. Наша команда уступила 1:6, хотя украинки не заслуживали такого поражения. Имели хорошие шансы победить Валерия Златова и Светлана саенко, но единственную победу в нашей команде одержала Александра Когут.



После изнурительного поединка против Японии наша команда за 5 место встречалась со сборной Китая. Наши девушки проиграли 2:5. Победы для нашей команды в этой встрече одержали Людмила Балушка и Светлана Саенко. Об этом передает «Наш спорт».