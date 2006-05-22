Бег. 10 км. Беркут показала четвертый результат сезона в мире

В английском Манчестере прошли представительные легкоатлетические состязания в беге на 10 километров.



Рекордсменка Украины в беге на 10 километров Наталья Беркут была близка к установлению нового национального рекорда. Киевлянка заняла в Манчестере 3 место, пробежав дистанцию за 31.14 минуты. Этот результат уступает менее 6 секунд рекорду Украины.



Впрочем, в Манчестере в состязаниях как у мужчин, так и у женщин было установлено достаточное количество рекордов. В забегах у мужчин и женщин были улучшены 6 национальных рекордов различных стран.



Наталья Беркут уступила 7 секунд эфиопке Бертане Адере и 1 секунду ещё одной представительнице Эфиопии Гете Вами.



Результат Беркут (31.14 минуты) стал на сегодняшний день четвёртым результатом сезона в мире, передает «Наш спорт».