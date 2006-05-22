Украина поднялась в рейтинге мирового хоккея

После чемпионата мира по хоккею, который прошел в Риге (Латвия), сборная Украины поднялась на две ступени в рейтинге Международной федерации хоккея. Теперь она занимает 13 место.
Рейтинг ИИХФ:
1 (1). Швеция – 4095
2 (2). Чехия – 3985
3 (3). Канада – 3890
4 (4). Финляндия – 3830
5 (6). Россия – 3725
6 (5). Словакия – 3685
7 (7). США – 3580
8 (8). Швейцария – 3500
9 (9). Латвия – 3310
10 (12). Беларусь – 3230
11 (11). Казахстан – 3115
12 (10). Германия – 3110
13 (15). УКРАИНА – 3005
14 (14). Дания – 3005