Украина поднялась в рейтинге мирового хоккея

После чемпионата мира по хоккею, который прошел в Риге (Латвия), сборная Украины поднялась на две ступени в рейтинге Международной федерации хоккея. Теперь она занимает 13 место.



Рейтинг ИИХФ:



1 (1). Швеция – 4095



2 (2). Чехия – 3985



3 (3). Канада – 3890



4 (4). Финляндия – 3830



5 (6). Россия – 3725



6 (5). Словакия – 3685



7 (7). США – 3580



8 (8). Швейцария – 3500



9 (9). Латвия – 3310



10 (12). Беларусь – 3230



11 (11). Казахстан – 3115



12 (10). Германия – 3110



13 (15). УКРАИНА – 3005



14 (14). Дания – 3005