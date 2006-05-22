Норвуд возвращается на ринг в 36 лет

Бывший чемпион мира в полулегком весе Фредди Норвуд решил вернуться на профессиональный ринг. 36-летний левша в последний раз выходил на ринг в сентябре 2000 года и проиграл нокаутом в 11-м раунде Деррику Гейнеру.



С тех пор у экс-чемпиона были проблемы с законом, некоторое время он провел в тюрьме, но решил вернуться в бокс и выступать в рамках первого легкого веса. "Мне всего 36, - говорит Норвуд. - Мое тело в своей лучшей форме. Этот перерыв сделал меня сильнее физически, но главное - мой дух стал сильнее". Первый бой Норвуда после шестилетнего перерыва состоится 30 июня. Он встретится с Фрэнки Зепедой в восьмираундовом бою, передает «Спорт Экспресс».