В спорте уже используют генный допинг

Начальник отдела антидопингового обеспечения Росспорта и руководитель антидопинговой инспекции ОКР Николай Дурманов заявил, что генный допинг уже используется в спорте. Об этом сообщает агентство "Весь спорт".



"Международные антидопинговые службы располагают данными о нескольких случаях, которые позволяют думать, что генный допинг уже применяют в элитном спорте. Самый яркий случай связан с именем немецкого тренера по легкой атлетике Томаса Шпрингштайнера, которого в марте этого года суд в Магдебурге признал виновным в выдаче анаболических стероидов несовершеннолетним спортсменам и в нарушении закона об обороте медицинских препаратов. Антидопинговые службы, расследуя это дело, обнаружили в электронной переписке, которую он вел, неоднократное упоминание репоксигена - генного допинга, который повышает уровень гемоглобина. Сейчас они проверяют эти эпизоды", - сказал Дурманов.



Шпрингштайнер получил известность, работая с немецкими легкоатлетами Катрин Краббе (чемпионка мира 1991 года в беге на 100 м и 200 м) и Нильсом Шуманном (олимпийский чемпион Сиднея-2000 в беге на 800 м). Расследование, инициированное немецкой легкоатлетической федерацией в отношении 47-летнего специалиста, началось в октябре 2004 года. Тогда стало известно, что он давал стероиды, как минимум, одной из четырех 17-18-летних воспитанниц. 20 марта 2006 года суд в Магдебурге признал доказанными три эпизода, относящиеся к 2003 году, и приговорил Шпрингштайнера к 16 месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком три года. Также он должен провести 150 часов на общественно-полезных работах, передает «Газета.Ru».