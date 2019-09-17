Шахтер - Манчестер Сити: где смотреть игру и прогнозы на матч Лиги чемпионов

17 сентября 2019, 06:46

Соперником донетчан в первом матче станет один из фаворитов ЛЧ.

Шахтер - Манчестер Сити
Последняя игра Шахтера с Манчестер Сити закончилась разгромом горняков / ФК Шахтер

В среду донецкий Шахтер начнет очередной сезон в еврокубках. Жеребьевка определила команду в группу C к итальянской Аталанте, хорватскому Динамо и Манчестер Сити. Подопечным Луиша Каштру придется начать со встречи с фаворитом не только группы, но и всей Лиги чемпионов - командой Хосепа Гвардиолы: третий год подряд жребий определил команды в одну группу Лиги чемпионов.

Пока у Шахтера все хорошо – максимальное количество очков в чемпионате Украины, но настоящей проверкой, конечно, станет игра против Манчестер Сити.

Матч Шахтер – Ман Сити обслужит португальский арбитр Артур Соареш Диаш. Помогать на линиях ему будут Руи Тавареш и Паулу Сантуш Соареш. Четвертый арбитр – Угу Филипе Мигель. В прошлом Диаш уже судил игру Шахтера в еврокубках – это было в 2016 году, тогда украинская команда обыграла Андерлехт со счетом 3:1 в Лиге Европы.

Шахтер - Манчестер Сити: статистика

Первый раз команды пересеклись в 2017-м году – дома Мансити победил (2:0), а вот в ответном матче победу праздновали горняки (2:1). Два следующих матча сложились для донетчан катастрофически – на групповой стадии ЛЧ сначала команда Гвардиолы разгромила Шахтер в гостях (0:3), а потом и дома – со счетом 6:0.

Шахтер - Ман сити: где смотреть онлайн

Состоится матч Шахтер Ман Сити 18 сентября в Харькове, на ОСК Металлист в среду. Начало матча - в 22:00.

Логичный вопрос: по какому каналу смотреть Шахтер Ман Сити. Трансляция игры будет показана по телеканалу Футбол 2, начало трансляции – 21.55. Перед самим матчем на канале будет предматчевая студия, в которой, начиная с 20:45 эксперты обсудят предстоящее противостояния, а после завершения оценят игру команд в этой дуэли.

Также матч можно будет смотреть онлайн в интернете – OLL.TV предоставляет возможность посмотреть игру Шахтер Ман Сити в Сети, однако трансляция платная – 50 гривен. Для этого надо перейти по ссылке и оформить заявку.

Кроме того, трансляцию будет осуществлять и российский Матч! Футбол 3. В записи поединок будет доступен 19 сентября в 01:25 на канале Матч ТВ и в 08:55 на канале Футбол 2.

Шахтер - Ман Сити: прогноз и ставки

Букмекеры убеждены что в матче Шахтер – Манчестер Сити у хозяев шансы на успех будут минимальными. На победу "горняков" букмекерские конторы принимают ставки с коэффициентом ~9.50. Поставив на победу "горожан", заработать много не получится – букмекеры выставили коэффициент ~1.30. Ничейный результат оценивается в ~5.50.

  • Фаворит Спорт: победа Шахтера - 9,25, ничья - 5,50, победа Манчестер Сити - 1,32.
  • Марафон: победа Шахтера - 9,60, ничья - 5,70, победа Манчестер Сити - 1,34.
  • Parimatch: победа Шахтера - 9,40, ничья - 5,50, победа Манчестер Сити - 1,31.
  • 1xbet: победа Шахтера - 9,30, ничья - 5,70, победа Манчестер Сити - 1,35.
  • Bet365: победа Шахтера - 9,50, ничья - 5,50, победа Манчестер Сити - 1,28.

Шахтер - Ман сити: составы (ориентировочные)

Пеп Гвардиола на поединок взял 21 футболиста, среди которых оказался и украинцев Александр Зинченко.

вратари: Клаудио Браво, Эдерсон, Скотт Карсон;

защитники: Кайл Уокер, Джон Стоунз, Александр Зинченко, Анджелино, Николас Отаменди, Жоао Канселу, Бенджамин Менди, Эрик Гарсия;

полузащитники: Илкай Гюндоган, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Рияд Марез;

нападающие: Рахим Стерлинг, Габриэль Жезус, Серхио Агуэро

Читайте также"Дни Тайсона в Шахтере сочтены" - источникУ Шахтера есть существенная потеря - полузащитник Тайсон может пропустить матч 1 тура группового этапа Лиги чемпионов после удара по голове, который он получил от своего партнера Исмаили. У бразильца состояние после сотрясения головного мозга стабильное, его жизни ничего не угрожает, однако большой вопрос, готов ли он будет появиться на поле в среду.

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