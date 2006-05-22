Украинские яхтсмены были среди лучших в мире

В Австрии, на озере Нейсиэдль завершились «Всемирные парусные игры ISAF», на которых соревнуются наисильнейшие и которые проводятся раз в четыре года.



В активе украинских яхтсменов одно «золото», два «серебра» и одна «бронза». Лучшим в соревнованиях по виндсерфингу стал украинец Максим Оберемко, выигравший два этапа из восьми. Серебряную награду по виндсерфингу среди женщин завоевала Ольга Масловец. К слову, она лидировала до последнего, но на последних этапах ее опередила китаянка Чень.



На вторую ступень пьедестала в классе яхт «49er» поднялся экипаж Родиона Луки и Георгия Леончука, которые на финише один раз были первыми, трижды – вторыми, и один раз – третьими. Украинцы, которые являются дествующими чемпионами мира, проиграли «золото» олимпийским чемпионам испанцам Икеру Маргинесу и Ксавьеру Фернандесу.



Бронзовые медали в классе яхт «470» завоевало судно Русланы Таран и Елены Пахольчик. Об этом сообщает Champion.