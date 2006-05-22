Лужный возвращается в киевское «Динамо»

В новом сезоне одним из помощников главного тренера "Динамо" Анатолия Демьяненко станет бывший игрок команды Олег Лужный.



"Очень рад, что Олег будет моим помощником. Я играл с ним в одной команде, затем тренировал в качестве помощника Лобановского. Теперь наступила его очередь помогать "Динамо" в качестве тренера. Он профессионал в своем деле, ответственный специалист. Немаловажны прекрасные человеческие качества. Жизнь идет вперед, в команду нужно вводить новые силы. В прошлом сезоне мне нужен был еще один помощник, сейчас это место занял Олег Лужный. Вскоре мы соберемся тренерским штабом и решим, за какой участок работы будет отвечать Олег", - так прокомментировал Анатолий Демьяненко приглашение в "Динамо" Олега Лужного, передает «Наш спорт».