Михайличенко: На чемпионате Европы слабаков нет

Главный тренер молодежной сборной Украины по футболу (до 21 года) Алексей Михайличенко заявил, что он не сомневается в успешном выступлении команды на чемпионате Европы в Португалии, сообщает официальный сайт УЕФА.



«В этом возрасте футболисты очень непредсказуемы. Некоторые постоянно прогрессируют, другие резко останавливаются в своем развитии, но у меня нет никаких сомнений в том, что многие из игроков этой команды в скором будущем пополнят состав национальной сборной Украины. Для нашей страны очень важно удачно выступать на всех турнирах, так как Украина находится на начальном этапе развития футбола. Выход молодежной сборной на чемпионат Европы и нашей основной сборной на чемпионат мира является доказательством того, что мы постоянно прогрессируем и не собираемся останавливаться на достигнутом. Конечно, каждый матч на ЧЕ для моей сборной будет очень трудным. Возможно, у таких опытных команд как Португалия и Италия будет небольшое преимущество, но я не списываю со счетов и другие сборные, так как на чемпионате Европы нет слабых соперников. Для молодых игроков это последний шаг на пути в большой футбол и, несомненно, определяющий», - сказал Алексей Михайличенко, передает «Советский Спорт».



Напомним, что на молодежном чемпионате Европы сборная Украины попала в группу B вместе с командами Голландии, Дании и Италии. Первый матч украинцы проведут в среду 24 мая с голландцами.