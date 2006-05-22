Леб выиграл ралли Италия

Свою пятую подряд победу в сезоне 2006 года отпраздновал Себастьен Леб, выигравший в минувшие выходные ралли Италия.



Первое место в Италии стало уже 25-й победой действующего чемпиона мира на этапах WRC: по данному показателю Леб догнал Колина МакРея и всего на одну победу отстает от рекорда Карлоса Сайнса. Зато его штурман теперь может по праву считаться самым успешным "вторым пилотом" в истории Чемпионата, обогнав по числу побед бывшего ко-драйвера Карлоса Сайнса Луиса Мойе.



Главным неудачником итальянского этапа стал Маркус Гронхольм. Финн уверенно лидировал в первый день гонки, опережая Леба почти на полминуты, однако затем "поймал" камень и был вынужден сойти с дистанции. Из-за этой аварии отставание Гронхольма от действующего чемпиона мира в общем зачете теперь составляет 31 очко.



Второе место в Италии завоевал партнер Маркуса по команде Ford BP Микко Хирвонен, проигравший лидеру гонки почти три минуты. Но в любом случае это лучший результат финна в его карьере.



Даниэль Сордо в Италии финишировал третьим и завоевал свой первый "подиум" на гравийных трассах. На протяжении второго дня соревнований молодой испанский пилот вел напряженную борьбу за призовое место с Джанлуиджи Галли, у которого затем возникли проблемы с перегревом двигателя, заставившие итальянского гонщика сойти с дистанции. Четвертое место на ралли Италия досталось еще одному испанцу - Хавьер Понс, выступающему за команду Kronos на Citroen Xsara WRC.



Оставшиеся три места в "очковой" зоне распределились, фактически, перед самым финишем соревнований. Проблемы, преследовавшие пилотов Subaru всю гонку, заставили Криса Аткинсона сойти с дистанции уже в самом конце гонки, а Петтера Сольберга и вовсе отбросили на девятое место. В результате пятое место занял Юсси Вялимяки, который пилотировал "частный" Mitsubishi Lancer, шестое - Кристиан Солберг, а седьмое и восьмое - Манфреду Штолю и Франсуа Дювалю соответственно.



Итоговое положение в общем зачете Чемпионата мира выглядит следующим образом:



1. С. Леб - 66 очков

2. М. Гронхольм - 35 очков

3. Д. Сордо - 30 очков

4. П. Сольберг - 21 очко

5. М. Штоль - 20 очков

6. M. Хирвонен - 15 очков



В командном зачете первое место удерживает Kronos Total Citroen с 85 очками. Следом за ним идет команда BP-Ford WRT с 65 очками, а тройку лидеров замыкает Subaru WRT с 58 очками, передает «Лента.ru».