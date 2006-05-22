Сборная Грузии состоит из «украинцев»

Главный тренер сборной Грузии Клаус Топпмеллер назвал имена 26 футболистов, которые будут готовиться к товарищеским матчам с Новой Зеландией и Парагваем.



В этом списке присутствуют восемь футболистов, играющих в чемпионате Украины. Это: Кахабер Мжаванадзе, Илья Канделаки (оба – «Черноморец»), Джаба Канкава («Арсенал», Киев), Давид Квирквелия («Металлург», Запорожье), Кахабер Аладашвили («Динамо»), Василий Гигиадзе («Кривбас»), Лаша Джакобия («Металлист»), Отар Марцваладзе («Динамо»), передает Champion.